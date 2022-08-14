Fenerbahçe'nin Maxi Gomez ile anlaştığı iddiası

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İddiaya göre sarı-lacivertli kulüp, Uruguaylı golcü Maxi Gomez ile her konuda anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 17:09
Fenerbahçe'nin Maxi Gomez ile anlaştığı iddiası
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Fenerbahçe’nin forvet transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takım, La Liga ekiplerinden Valencia’da forma giyen Maxi Gomez için görüşmeleri sürdürüyor.

Yönetim, İspanyol ekibini 10 milyon Euro’nun altında bir bonservis bedeli ve ek maddeler içeren bir teklifle ikna etmeye çalışıyor.

FENERBAHÇE MAXI GOMEZ İLE ANLAŞTI

NTV Spor’un haberine göre, Gomez ile yıllık 2.5 milyon Euro ve bonuslar içeren sözleşme için uzlaşmaya varıldı.

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.


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