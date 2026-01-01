Fenerbahçe ile Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.01.2026 15:06:00
DHA
Göztepe'nin 22 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'e Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgi gösterdiği iddia edildi.

Süper Lig'de devre arasına 32 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe'nin 22 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'e için yurt içi ve dışından birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.

SÜPER LİG'İN YANI SIRA AVRUPA'DAN DA TALİP VAR

Sarı-kırmızılılarda 3'üncü senesini geçiren Taha ile Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği öğrenilirken, Hollanda ve Almanya'dan da genç stopere tekliflerin geldiği ifade edildi. Daha önce de Taha ile ilgilenen Hollanda temsilcisi Feyenoord'un yeniden nabız yokladığı, Almanya Bundesliga temsilcilerinin de oyuncuyu yakinen takip ettiği bildirildi.

GÖZTEPE İYİ BİR TEKLİFE SATABİLİR

Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Taha'yı satabileceği vurgulandı. Bursaspor altyapısında yetişen Taha Altıkardeş, 2023-2024 sezonunda bedelsiz olarak Trabzonspor'dan kadroya dahil edildi. Göztepe'de 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu, son 2 senedir Süper Lig'de de istikrarlı bir şekilde forma giydi. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da top koşturan Taha, bu sezon Göztepe'de 18 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

