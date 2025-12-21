Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Daikin, Göztepe deplasmanında güldü!

Galatasaray Daikin, Göztepe deplasmanında güldü!

21.12.2025 20:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray Daikin, Göztepe deplasmanında güldü!

Galatasaray Daikin, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Göztepe, Galatasaray Daikin'i konuk etti.

Alsancak Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray Daikin 3-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren setler sırasıyla 20-25, 17-25, 25-22 ve 21-25 şeklinde sonuçlandı.

Galatasaray Daikin bu galibiyetle birlikte puanını 29'a yükseltirken Göztepe 9 puanda kaldı.

Galatasaray Daikin, gelecek hafta Aydın Büyükşehir Bld. deplasmanına gidecek. Göztepe ise Nilüfer Belediyesi'nin konuğu olacak.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

Göztepe: Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hande Naz Sunar, Ceren Kapucu, İlayda Uçak)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Lukasik, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Sylla)

Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 21-25

Süre: 110 dakika

İlgili Konular: #göztepe #galatasaray #voleybol

İlgili Haberler

CANLI YAYIN: Galatasaray 1-0 Kasımpaşa | CANLI ANLATIM: Süper Lig 17. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Galatasaray 1-0 Kasımpaşa | CANLI ANLATIM: Süper Lig 17. hafta mücadelesi Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Jurgen Bardhi'den hat-trick: Ümraniyespor'dan farklı galibiyet!
Jurgen Bardhi'den hat-trick: Ümraniyespor'dan farklı galibiyet! Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.
Okan Buruk açıkladı: Uğurcan Çakır, Wilfred Singo ve Berkan Kutlu ne zaman dönecek?
Okan Buruk açıkladı: Uğurcan Çakır, Wilfred Singo ve Berkan Kutlu ne zaman dönecek? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi sakat oyuncuların durumu hakkında açıklamalarda bulundu.