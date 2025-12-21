Göztepe evinde galip: Samsunspor'un hasreti 8 maça çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 23. ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan kaydetti.
GÖZTEPE SAVUNMADA LİDER
Samsunspor'a karşı 4 maç sonra kazanan Göztepe, puanını 32'ye yükseltti. Ligin ilk devresini sadece 9 gol yiyerek kapatan İzmir ekibi, bu alanda en iyi takım konumunu korudu.
SAMSUNSPOR'UN HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'de 4, resmi maçlarda ise 8 maçtır galibiyete hasret kalan Samsunspor, 25 puanda kaldı.
Göztepe, ikinci yarının ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Samsunspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.