21.12.2025 22:07:00
Güncellenme:
Göztepe evinde galip: Samsunspor'un hasreti 8 maça çıktı!

Göztepe, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 23. ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan kaydetti.

GÖZTEPE SAVUNMADA LİDER

Samsunspor'a karşı 4 maç sonra kazanan Göztepe, puanını 32'ye yükseltti. Ligin ilk devresini sadece 9 gol yiyerek kapatan İzmir ekibi, bu alanda en iyi takım konumunu korudu.

SAMSUNSPOR'UN HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de 4, resmi maçlarda ise 8 maçtır galibiyete hasret kalan Samsunspor, 25 puanda kaldı.

Göztepe, ikinci yarının ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Samsunspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

