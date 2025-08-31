Fenerbahçe ilk yarıda işi bitirdi: Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 18:10:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'ndaki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Dorgeles Nene ile 35. ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri attı.

Gençlerbirliği'nin golünü 64. dakikada Dimitris Goutas attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, sarı-lacivertlilerdeki ilk maçında golle tanıştı. En-Nesyri de bu sezon ligde ilk gollerini attı.

FENERBAHÇE'DEN BİR İLK

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, bir ilki gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol buldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 3 maçta 7 puana ulaştı. Süper Lig'de 4 maç oynayan Gençlerbirliği, henüz puanla tanışamadı.

Fenerbahçe, milli aranın ardından sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği, Rizespor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Traore, Göktan, Metehan, Koita.

Fenerbahçe: Livakovic, Skriniar, Çağlar, Brown, Oğuz, Alvarez, Fred, İrfan Can, Talisca, Nene, En Nesyri.

Karşılaşmadan önemli anlar | Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

82' Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

70' Gençlerbirliği'nde Hanousek oyundan çıktı yerine yeni transfer Mbaye Niang dahil oldu.

69' Mücadelede su molası verildi.

68' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın da yerini Mert Müldür'e bıraktı.

67' Fenerbahçe'de Szymanski oyuna girerken Talisca oyundan çıktı.

65' Korner kullanan Gençlerbirliği'nde bir kafa vuruşu geldi. Livakovic'ten dönen topa vuran Goutas topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye indirdi.

64' GOL | Gençlerbirliği'nde Goutas, farkı ikiye indiren golü kaydetti.

60' SARI KART | Gençlerbirliği'nde Zan Zuzek, İrfan Can'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

57' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Oosterwolde oyuna dahil olurken Fred ve Brown sahadan alındı.

56' Gençlerbirliği'nde Moussa Kyabou oyundan çıktı Abdurrahim Dursun oyunda dahil oldu

52' Fenerbahçe hızlı atakta etkili geldi. Sol kanatta Nene'nin Archie Brown'ın önüne bıraktığı topta Brown uzak köşeyi denedi. Top direğin hemen yanından auta gitti.

46' Gençlerbirliği'nde Oğulcan Ülgün oyuna girdi Metehan Mimaroğlu çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.

40' Sağ kanattan içeri çevirlen topta top Nesyri'nin önünde kaldı. Boş kaleye vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.

40' GOL | En-Nesyri farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

35' Archie Brown sağ kanattan ortaladı. En Nesyri, ceza alanı içinde boş durumda topu ağlara yolladı.

35' GOL | En-Nesyri farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

14' Sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ortasında savunma müdahale konusunda bir hata yaptı. Dorgeles Nene'ye çarpan top ağlarla buluştu.

14' GOL | Nene Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

5' Fenerbahçe'de Nene sol kanattan içeri çevirdi savunma topu karşıladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #süper lig #Canlı yayın #Gençlerbirliği

