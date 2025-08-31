Sarı lacivertli ekibin gündemindeydi... Fenerbahçe - İsmail Kartal görüşmelerinden fotoğraf sızdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 16:11:00
Jose Mourinho'nun yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İsmail Kartal ile görüşmelerini sürdürürken, deneyimli teknik adamın bir fotoğrafı basına sızdı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'yla yollar ayrılırken, Portekizlinin yerine arayışlar başladı. Listedeki isimlerden biri de İsmail Kartal.

Fenerbahçe ve İsmail Kartal ile görüşmeler devam ederken, tecrübeli çalıştırıcının bir fotoğrafı basına sızdı.

Fotoğraf: Ekol TV

Ekol'ün haberine göre İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın yalısından çıkış yaparken görüntülendi.

İsmail Kartal daha önce Fenerbahçe'de 3 dönem teknik direktörlük yapmıştı. 64 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile 99 puan toplasa da sarı-lacivertliler Süper Lig'i ikinci bitirmişti.

 

