Fenerbahçe'den Ederson için yeni teklif!

31.08.2025 15:48:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin Ederson transferi için Manchester City'e yaptığı 12 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti. Sarı lacivertli ekibin, Brezilyalı kaleci için İngiliz devine yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci transferi için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni yer alıyor.

CITY 15 MILYON EURO İSTEDİ

Fenerbahçe, İngiliz ekibinde forma giyen Ederson için 12 milyon Euro'luk teklif yaptı. Manchester City ise 32 yaşındaki için 15 milyon Euro'luk ücret talep etti.

FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, 12 milyon Euro'luk ilk teklifine, ek bonus maddeleri ekledi ve yeni bir resmi teklifte bulundu. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

PİYASA DEĞERİ

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #Manchester City #Ederson

