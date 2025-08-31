Fenerbahçe'den Ederson için yeni teklif!

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci transferi için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni yer alıyor.

CITY 15 MILYON EURO İSTEDİ

Fenerbahçe, İngiliz ekibinde forma giyen Ederson için 12 milyon Euro'luk teklif yaptı. Manchester City ise 32 yaşındaki için 15 milyon Euro'luk ücret talep etti.

FENERBAHÇE'DEN YEN İ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, 12 milyon Euro'luk ilk teklifine, ek bonus maddeleri ekledi ve yeni bir resmi teklifte bulundu. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

P İYASA DEĞERİ

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.