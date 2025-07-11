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Fenerbahçe imzayı attırıyor: Marco Asensio transferinde anlaşma tamam!

Fenerbahçe imzayı attırıyor: Marco Asensio transferinde anlaşma tamam!

11.07.2025 14:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe imzayı attırıyor: Marco Asensio transferinde anlaşma tamam!

Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ın ardından Marco Asensio'yu da kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe yeni sezon öncesindeki ikinci transferini Marco Asensio'yla yapıyor.

Sarı-lacivertliler, geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da tamamlayan ve bonservisi Paris Saint Germain'de olan Marco Asensio transferini bitirme aşamasına geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Paris Saint Germain, Asensio'nun transferi için anlaşmaya vardı.

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin en kısa süre içinde transferi tamamlamak istediği belirtildi.

MARCO ASENSIO KİMDİR?

İspanya'nın Mallorca ekibinde futbol kariyerine başlayan Marco Asensio, sonrasında Real Madrid ve Espanyol formalarını giydi.

Real Madrid'den 2023'te ayrılan İspanyol futbolcu, PSG'ye imza atarken geride kalan sezonun ikinci yarısını Premier Lig takımlarından Aston Villa'da geçirdi.

Asensio, kariyeri boyunca forma giydiği takımlarda 447 maça çıkarken 87 gol ve 68 asist kaydetti.

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