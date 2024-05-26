Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:19

Güncelleme: 26.05.2024 - 09:19

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti.

Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek.

Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko.

İstanbulspor: Mücahit, Okan, Mehmet, Deli, Coly, Ali, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Mamadou.

FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 10 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic maçta forma giyemeyecek.

BONUCCI'NİN SON MAÇI

Fenerbahçe'nin İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini noktalıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal ve oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde Bonucci'ye veda etti.

Kartal ve futbolcular, imzaladıkları Fenerbahçe formasını İtalyan oyuncuya hediye etti. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan 37 yaşındaki Bonucci, sarı-lacivertli takımın İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmayla aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak.

Takım adına teşekkür konuşması yapan sarı-lacivertli ekibin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, "Lider bir adamın nasıl olması gerektiğini ben şahsım adına onda çok kez gördüm. Saha içi ve saha dışında her zaman takımın yanında olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Bizler ve Fenerbahçe taraftarları, o burada bizimle olduğu için çok şanslı, tekrar her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Leonardo Bonucci de "Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

50. RANDEVU

Fenerbahçe ve İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde son haftaya liderin 3 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 49 lig mücadelesinde Fenerbahçe 35 galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 92 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.

FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE ÇOK ÜSTÜN

Fenerbahçe, Süper Lig'de şu ana dek rakibiyle 26 kez kendi sahasında karşılaştı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 21 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı ve sadece 3 kez yenildi.

Fenerbahçe, rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

SON 11 RESMİ MAÇTA 10 GALİBİYET

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı son 11 resmi maçta 10 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitti.

İki takım 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 6'sı da Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 11 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, ligdeki maçlarda rakibini 5 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 10 Ağustos 2003 tarihinde rakibine sahasında 3-0 yenilirken, bu maç İstanbulspor'a karşı alınan son yenilgi olmuştu.