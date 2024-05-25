Fenerbahçe Beko, Jasikevicius yönetiminde bir ilki yaşadı!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 13:48

Güncelleme: 25.05.2024 - 13:48

Basketbol THY EuroLeague Final Four'da Panathinaikos'a 73-57 mağlup olarak kupa şansını kaybeden Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından en az sayı attığı maçı oynadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasında sayı üretemeyen sarı-lacivertliler, 12-0 geriye düşerken ilk basketini çeyreğin bitimine 4 dakika 47 saniye kala Hayes-Davis'le buldu.

Üçüncü çeyrekte farkı 1 sayıya kadar indiren sarı-lacivertliler, son periyotta topu çemberden geçirmekte zorlanınca 16 sayı farkla mağlup oldu. Rakip potaya 57 sayı atan Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından en az sayı attığı müsabakayı oynadı.

EN AZ SAYIYI İTOUDİS YÖNETİMİNDE ATTI

Sarunas Jasikevicius'la anlaşılmasının ardından hücumda verimliliği artan Fenerbahçe Beko, Litvanyalı başantrenör yönetiminde çıktığı 4 EuroLeague maçında 100 sayı barajını da aşmayı başardı.

Litvanyalı çalıştırıcının takımın başında olduğu süreçte normal sezonda 21 EuroLeague mücadelesine çıkan Fenerbahçe Beko, bu maçlarda toplam 1844 sayı kaydederken, maç başına 87,80 sayı ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçe Beko, cuma günü oynanan mücadelede ortalamasından 30 sayı daha az attı.

Panathinaikos'a deplasmanda 74-63 kaybeden sarı-lacivertli takım, Jasikevicius yönetiminde normal sezonda en az sayı kaydettiği maça imza attı.

Fenerbahçe Beko'nun bu sezon en az sayı ürettiği maç ise Yunan başantrenör Dimitris Itoudis döneminde yaşandı.

14 Kasım 2023'ta Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'a 87-56 mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu sezonun üretkenlik anlamında en zayıf olduğu müsabakasına imza attı.

İÇ SAHADAKİ EN AZ SAYI AS MONACO'YA KARŞI

Normal sezonda en az sayıyı Kızılyıldız deplasmanında kaydeden Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde ise play-off müsabakasında AS Monaco'ya 65-62 yenildiği maçta benzer bir tablo çizdi.

Normal sezon dışında Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından en az sayısını Fransız temsilcisi karşısında atan Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'la oynanan Final Four yarı finalinde ise 57 sayı kaydetti.