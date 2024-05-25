Fenerbahçe Göksel Çelik, üst üste 3. kez şampiyon!

Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final etabı üçüncü maçında karşılaştığı Beşiktaş'ı 82-71 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:24
Fenerbahçe Göksel Çelik, üst üste 3. kez şampiyon!
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Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final etabı 3’üncü maçında konuk ettiği Beşiktaş’ı 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti ve 2023-24 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu sarı-lacivertli ekip, 25-19 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 40-41 önde girdi. Üçüncü periyodu 64-56 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, son periyotta farkı daha da açarak karşılaşmadan 82-71 galip ayrıldı.

2021 Genel Kurulu kararıyla Fenerbahçe Spor Külübü’ne devredilen ancak mali ve idari yönetimi 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından sürdürülmeye devam eden Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, üst üste 3’üncü kez şampiyon oldu. Önceki ay EuroCup 1’i kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe, bu sezonun ikinci şampiyonluğunu kazandı.


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