Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında 30 Ekim Pazar akşamı İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.
Teknik heyet ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve "Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe" yazılı pankart ile antrenman öncesi poz verdi.
Ardından antrenmana geçen futbolcular, çalışmaya koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk uygulamalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın Atatürk olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka öncesi tesislerde kampa girdi.
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