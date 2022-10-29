Paixao, 3 puanı getirdi! Sakaryaspor 1 - 2 Altay
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşda Altay, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Altay deplasmanda Sakaryaspor'u Marco Paixao'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Sakaryaspor'un tek sayısını Isaac Donkor kaydetti.
Altay deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 11'e yükseltti. Sakaryaspor 15 puanda kaldı.
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