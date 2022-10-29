Paixao, 3 puanı getirdi! Sakaryaspor 1 - 2 Altay

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşda Altay, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 20:03
Paixao, 3 puanı getirdi! Sakaryaspor 1 - 2 Altay
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Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Altay deplasmanda Sakaryaspor'u Marco Paixao'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Sakaryaspor'un tek sayısını Isaac Donkor kaydetti.

Altay deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 11'e yükseltti. Sakaryaspor 15 puanda kaldı.


Spor Toto 1. Lig sakaryaspor altay

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