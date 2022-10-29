Sakaryaspor ve Altay taraftarı birbirine girdi!
Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor’un Altay’ı konuk ettiği maç öncesinde bir grup Altay taraftarı ile Sakaryaspor taraftarı karşı karşıya geldi. Çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti.
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Altay'a 2-1 mağlup olan Sakaryaspor karşılaşması öncesinde iki grubun taraftarı arasında tartışma yaşandı.
Karşı karşıya gelen taraftarlar arasında taşlar ve soplar havada uçuşurken silah sesleri ise korkuttu.
Çıkan kavgaya polis ekipleri güçlükle müdahale etti.
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