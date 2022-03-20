Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Mart 2022 Pazar, 12:10

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılar, geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı takım topladığı 38 puanla 29. haftayı averajla 11. sırada bitirdi.

Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Gaziantep temsilcisi hanesine yazdırdığı 37 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı

GAZİANTEP FK İLE 6. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 6. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Djilobodji, Sagal, Vetrih, Maxim, Furkan, Muhammet Demir, Figueiredo

Galatasaray: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis