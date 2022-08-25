Fenerbahçe, Kadıköy'de çok farklı!: Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

25 Ağustos 2022 Perşembe, 18:53

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Fenerbahçe, sahasındaki mücadeleden de 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilere karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 12. dakikada İsmail Yüksek, 44. dakikada ve 70. dakikada İrfan Can Kahveci ve 79. dakikada Mert Hakan Yandaş attı. Konuk ekip Austria Wien'in tek golü ise 45+1. dakikada Marvin Martins'ten geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı. Fenerbahçe'nin, gruplardaki rakipleri 26 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

JORGE JESUS'TAN 7 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yine rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

Jesus, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'u bu maçta da şans buldu.

Ligde ilk 11'de görevlendirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran Jesus, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de oynattı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat, Filip Novak, Arda Güler ve Mert Hakan Yandaş yedek soyundu.

TEK EKSİK JOSHUA KING

Fenerbahçe, Austria Wien karşısına tek eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki Joshua King, kadroda yer almadı.

ATTILA SZALAI İLK KEZ YEDEK

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, bu sezon ilk kez yedekler arasında oyuna başladı.

Teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin yaptığı 8 resmi müsabakaya da ilk 11'de başlayan Szalai'yi dinlendirmeyi tercih etti.

İRFAN CAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 6 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

Dinamo Kiev ile yapılan rövanş maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, Austria Wien ve ligdeki Adana Demirspor maçlarında kadroda yer almış ancak forma giyememişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

ARDA GÜLER YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında formasına kavuştu.

Ligde oynanan Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçına yedek kulübesinde başladı.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Austria Wien karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncularını tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

SAVUNMA ÇARPTI VE AĞLARA GİTTİ

Mücadeleye Fenerbahçe baskılı başladı. İlk anlardan itibaren rakip kaleyi yoklayan Jorge Jesus'un öğrencileri 12. dakikada öne geçti. Bu dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahasından vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti.

İRFAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

Fenerbahçe, devre bitmeden 2. golü de buldu. Sol kanattan kullanılan kornerde arka direğe seken topu iyi takip eden İrfan Can topu ağlara gönderdi.

AUSTRIA WIEN FARKI BİRE İNDİRDİ

Austria Wien, 45+1. dakikada farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında iyi yükselen Marvin Martins farkı bire indirdi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İRFAN'DAN KLAS GOL

Fenerbahçe'nin 2. golünü atan İrfan Can, 70. dakikada da sahneye çıktı. Yıldız futbolcu, Diego Rossi'den aldığı pasla ceza sahası çizgisinde topla buluştu. İrfan Can, aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

SON GOL MERT HAKAN'DAN

Fenerbahçe'nin son golü, sonradan oyuna giren Mert Hakan'dan geldi. 79. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.