Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı yeni genel menajerini açıkladı!
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni genel menajeri Nalan Ramazanoğlu oldu.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Nalan Ramazanoğlu getirildi.
Nalan Ramazanoğlu
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Şubesi'nin genel menajerlik görevine, Fenerbahçe Gelişim Takım Menajeri Nalan Ramazanoğlu getirilmiştir. Fenerbahçe altyapısında basketbola başlayan, takımımızın ilk lig şampiyonluğu başta olmak üzere 17 yıl boyunca sarı-lacivertli formamızla sayısız başarıya imza atan Nalan Ramazanoğlu, camiamıza yeni göreviyle hizmet etmeye devam edecektir."
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Süper Kupa' önerisi
- Ali Koç'tan tokat gibi cevap!