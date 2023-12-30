Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı yeni genel menajerini açıkladı!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni genel menajeri Nalan Ramazanoğlu oldu.

AA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 13:44
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı yeni genel menajerini açıkladı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Nalan Ramazanoğlu getirildi.

Nalan Ramazanoğlu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Şubesi'nin genel menajerlik görevine, Fenerbahçe Gelişim Takım Menajeri Nalan Ramazanoğlu getirilmiştir. Fenerbahçe altyapısında basketbola başlayan, takımımızın ilk lig şampiyonluğu başta olmak üzere 17 yıl boyunca sarı-lacivertli formamızla sayısız başarıya imza atan Nalan Ramazanoğlu, camiamıza yeni göreviyle hizmet etmeye devam edecektir."


nalan ramazanoğlu Fenerbahçe Alagöz Holding genel menajer

İlgili Haberler

Fenerbahçe Alagöz Holding 11'de 11 yaptı

Fenerbahçe Alagöz Holding 11'de 11 yaptı
Fenerbahçe Alagöz Holding'e Rumen rakip

Fenerbahçe Alagöz Holding'e Rumen rakip
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da farklı kazandı!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da farklı kazandı!

En Çok Okunan Haberler