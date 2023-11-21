Fenerbahçe Alagöz Holding'e Rumen rakip
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6. haftasında Romanya'nın ACS Sepsi SIC takımını konuk edecek.
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6. haftasında 22 Kasım Çarşamba günü Romanya'nın ACS Sepsi SIC takımını ağırlayacak.
Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Grubunda oynadığı 5 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip ise henüz galibiyetle tanışamadı.
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