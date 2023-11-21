Fenerbahçe Alagöz Holding'e Rumen rakip

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6. haftasında Romanya'nın ACS Sepsi SIC takımını konuk edecek.

AA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 15:13
Fenerbahçe Alagöz Holding'e Rumen rakip
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Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6. haftasında 22 Kasım Çarşamba günü Romanya'nın ACS Sepsi SIC takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Grubunda oynadığı 5 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip ise henüz galibiyetle tanışamadı.


Fenerbahçe Alagöz Holding FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ACS Sepsi SIC

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