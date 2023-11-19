Fenerbahçe Alagöz Holding 11'de 11 yaptı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, ligdeki 11. maçında 11. galibiyetine imza attı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u sahasında 105-81 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, ligdeki 11. maçında 11. galibiyetine imza atarken, Antalya ekibi ise 6. yenilgisini aldı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Metehan Alaçam, Gündoğan Ali Balaban
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 12, Duygu Özen 2, Selin Rachel Gül 7, İdil Saçalır 2, Meesseman 20, Anderson 15, Milic 21, McBride 24, Merve Aydın 2
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 13, Bone 20, Arzu Asiye Özdemir 5, Özge Kavurmacıoğlu 16, Delic 3, Henderson 22, Helin Boybeyi 2, Günesh Denise Karaoğlan, Gonca Karataş, Niray Sena Aral
1. periyot: 33-11
Devre: 53-31
3. Periyot: 81-56
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