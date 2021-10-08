Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, iki oyuncu transfer etti
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, iki oyuncu transfer etti. Rabia Göksu Gökçe ve Beyzanur Aslan'ı kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Rabia Göksu Gökçe ve Beyzanur Aslan'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın da katıldığı imza töreninde Rabia Göksu Gökçe ve Beyzanur Aslan ile sözleşme imzalandı.
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