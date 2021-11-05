Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda transfer
Sarı-lacivertli kulüp, kadın takımı için kaleciler Zuhal Ezer ile Zeynep Akdeniz'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kaleciler Zuhal Ezer ile Zeynep Akdeniz'i transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalara göre iki futbolcu için Ülker Stadı'nda imza törenleri düzenlendi. 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen törenlere yönetici Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı katıldı.
Açıklamalarda, futbolcular için hoş geldin mesajı yer alarak, sarı-lacivertli formayla başarı dileklerinde bulunuldu.
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