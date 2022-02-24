Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsoru Alagöz Holding oldu

Sezon başında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forma sırt sponsoru olan Alagöz Holding, 27 Şubat Pazar günü Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ile oynanacak lig maçından başlayarak, forma göğüs sponsorluğunu da üstlenecek.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 00:00
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsoru Alagöz Holding oldu
Abone Ol google-news

 Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının forma göğüs sponsorluğu için Alagöz Holding ile anlaşıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadın futbol takımımıza forma sırt sponsoru olan, kulübümüzün önemli iş ortaklarından Alagöz Holding, 27 Şubat Pazar günü Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ile oynayacağımız lig maçından başlayarak, forma göğüs sponsoru olarak takımımıza desteğine devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Beko Basketbol Takımına da sponsor olduğu hatırlatılan Alagöz Holding'e desteklerinden dolayı teşekkür edildi.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler