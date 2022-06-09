Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın hocası Nihan Su ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Nihan Su ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Nihan Su ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Nihan Su'nun sözleşmesinin sona ermesinin ardından yolların ayrıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"2021-22 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su Hocamızın sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz."
Nihan Su Hocamıza Teşekkürlerimizle— Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı (@kadinfutbolfb) June 9, 2022
2021-22 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su Hocamızın sözleşmesi sona ermiştir. pic.twitter.com/GvjdssSIw8
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