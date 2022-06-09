Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın hocası Nihan Su ile yollar ayrıldı

09 Haziran 2022 Perşembe, 14:40

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Nihan Su ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Nihan Su'nun sözleşmesinin sona ermesinin ardından yolların ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2021-22 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su Hocamızın sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz."