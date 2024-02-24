Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:47
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde bu maçta görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

Erkan Engin'in yardımcılıklarını Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesini Cihan Aydın yönetecek, yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğly ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadele 19.00'da başlayacak.


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