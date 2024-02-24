Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Karşılaşma öncesinde bu maçta görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.
Erkan Engin'in yardımcılıklarını Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.
Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesini Cihan Aydın yönetecek, yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğly ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadele 19.00'da başlayacak.
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