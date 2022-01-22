Fenerbahçe - Kayserispor kupa maçı 8 Şubat'ta
Fenerbahçe ve Yukatel Kayserispor'un, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu. Buna göre iki takım, 8 Şubat'ta saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
Yukatel Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasındaki maç 8 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Fenerbahçe Stadı’ndaki maç saat 20.30’da başlayacak.
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