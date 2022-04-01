Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin duyurduğu kadroda 3 önemli eksik bulunuyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı ifade edildi. Çift kale maçla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
KADRODA 3 EKSİK
Son yapılan antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Marcel Tisserand'ın yer almadığı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.
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