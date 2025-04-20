Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler rakibini yenip Galatasaray'la puan farkını yeniden 3'e indirmek istiyor.
Saat 19:00'da başlayacak maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Öte yandan müsabakanın yabancı VAR hakemi de belli oldu.
FENERBAHÇE MAÇINA HOLLANDALI VAR
Buna göre Fenerbahçe-Kayserispor maçında yabancı VAR hakemi olarak Hollandalı Jeroen Manschot görev yapacak.
Jeroen Manschot bu sezon Süper Lig'deki ilk görevini dün oynanan Kasımpaşa-Sivasspor maçında üstlenmişti.
Etiketler: #fenerbahçe #kayserispor #süper lig
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