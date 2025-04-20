Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu.

Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 12:43

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler rakibini yenip Galatasaray'la puan farkını yeniden 3'e indirmek istiyor.

Saat 19:00'da başlayacak maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Öte yandan müsabakanın yabancı VAR hakemi de belli oldu.

FENERBAHÇE MAÇINA HOLLANDALI VAR

Buna göre Fenerbahçe-Kayserispor maçında yabancı VAR hakemi olarak Hollandalı Jeroen Manschot görev yapacak.

Jeroen Manschot bu sezon Süper Lig'deki ilk görevini dün oynanan Kasımpaşa-Sivasspor maçında üstlenmişti.


Etiketler: #fenerbahçe #kayserispor #süper lig

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