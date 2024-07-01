Fenerbahçe, kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kombine bilet fiyatları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:51
Fenerbahçe, kombine bilet fiyatlarını açıkladı
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Fenerbahçe yeni sezon öncesi kombine bilet fiyatlarını duyurdu. Sarı lacivertli ekip, kombine biletlerin 2 Temmuz Salı gününden itibaren satışa sunulacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni belirlenen kombine bilet fiyatları şu şekilde;

Maraton Alt;

A-I Blok: 62 bin TL

B Blok: 75 bin TL

C-G Blok: 85 bin TL

D-F Blok: 100 bin TL

E Blok (VIP): 325 bin TL

Maraton Üst;

A-I Blok: 24 bin TL

B-H Blok: 28 bin TL

C-G Blok: 35 bin TL

D-F Blok: 42 bin TL

E Blok: 46 bin TL

Fenerium Alt;

A-I Blok: 62 bin TL

B Blok: 75 bin TL

C-G Blok: 85 bin TL

D-F Blok: 100 bin TL

E Blok (VIP): 325 bin TL

Fenerium Üst;

A-I Blok: 24 bin TL

B-H Blok: 28 bin TL

C-G Blok: 35 bin TL

D-F Blok: 42 bin TL

E Blok: 46 bin TL

Divan Kurulu Üyeleri;

Maraton Alt H Blok: 25 bin TL

Kale Arkası;

Normal: 15 bin TL

Öğrenci: 9 bin TL

Yenileme dönemi başlangıç: 2 Temmuz Salı 10:00

Yenileme dönemi bitiş: 7 Temmuz Salı 17:00

Maraton Alt E Blok ve Fenerium Alt Bloklar hakkı bulunmayan kombine sahipleri için öncelikli satış;

Başlangıç: 10 Temmuz Çarşamba 10:00

Bitiş: 11 Temmuz Perşembe: 17:00

Yer değişikliği dönemi başlangıç: 12 Temmuz Cuma 09:00

Yer değişikliği dönemi bitiş: 12 Temmuz Cuma 17:00

Öncelikli satış başlangıç: 16 Temmuz Salı 10:00

Öncelikli satış başlangıç: 17 Temmuz Çarşamba 09:59

Genel satış başlangıç: 17 Temmuz Çarşamba 10:00

Genel satış bitiş: 26 Temmuz Cuma 17:00

Öğrenci bileti başlangıç: 24 Temmuz Çarşamba 10:00

Öğrenci bileti bitiş: 24 Temmuz Çarşamba 17:00


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