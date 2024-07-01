Fenerbahçe, kombine bilet fiyatlarını açıkladı
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kombine bilet fiyatları açıklandı.
Fenerbahçe yeni sezon öncesi kombine bilet fiyatlarını duyurdu. Sarı lacivertli ekip, kombine biletlerin 2 Temmuz Salı gününden itibaren satışa sunulacağı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada yeni belirlenen kombine bilet fiyatları şu şekilde;
Maraton Alt;
A-I Blok: 62 bin TL
B Blok: 75 bin TL
C-G Blok: 85 bin TL
D-F Blok: 100 bin TL
E Blok (VIP): 325 bin TL
Maraton Üst;
A-I Blok: 24 bin TL
B-H Blok: 28 bin TL
C-G Blok: 35 bin TL
D-F Blok: 42 bin TL
E Blok: 46 bin TL
Fenerium Alt;
A-I Blok: 62 bin TL
B Blok: 75 bin TL
C-G Blok: 85 bin TL
D-F Blok: 100 bin TL
E Blok (VIP): 325 bin TL
Fenerium Üst;
A-I Blok: 24 bin TL
B-H Blok: 28 bin TL
C-G Blok: 35 bin TL
D-F Blok: 42 bin TL
E Blok: 46 bin TL
Divan Kurulu Üyeleri;
Maraton Alt H Blok: 25 bin TL
Kale Arkası;
Normal: 15 bin TL
Öğrenci: 9 bin TL
Yenileme dönemi başlangıç: 2 Temmuz Salı 10:00
Yenileme dönemi bitiş: 7 Temmuz Salı 17:00
Maraton Alt E Blok ve Fenerium Alt Bloklar hakkı bulunmayan kombine sahipleri için öncelikli satış;
Başlangıç: 10 Temmuz Çarşamba 10:00
Bitiş: 11 Temmuz Perşembe: 17:00
Yer değişikliği dönemi başlangıç: 12 Temmuz Cuma 09:00
Yer değişikliği dönemi bitiş: 12 Temmuz Cuma 17:00
Öncelikli satış başlangıç: 16 Temmuz Salı 10:00
Öncelikli satış başlangıç: 17 Temmuz Çarşamba 09:59
Genel satış başlangıç: 17 Temmuz Çarşamba 10:00
Genel satış bitiş: 26 Temmuz Cuma 17:00
Öğrenci bileti başlangıç: 24 Temmuz Çarşamba 10:00
Öğrenci bileti bitiş: 24 Temmuz Çarşamba 17:00
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