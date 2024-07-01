Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'luk dev anlaşma!
Fenerbahçe Spor Kulübü, forma göğüs reklamı için 347 milyon 105 bin 63 TL'lik anlaşma imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için Otokoç ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.
Yapılan anlaşmada başarı ödemeleri dahil 347 milyon 105 bin 63 TL'lik (Yaklaşık 9.8 milyon Euro) anlaşma sağlandığı belirtildi.
BAŞARI ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞİRSE...
Fenerbahçe, başarı ödemelerinin tamamını gerçekleştirmesi durumunda vergiler dahil toplam 11.6 milyon Euro gelir elde edecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzseksenikibin beşyüz TürkLirası) + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.
Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL (yüzüçmilyon beşyüzyirmiikibin beşyüzaltmışüç TürkLirası) + KDV net başarı primi ödenecektir. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."
Spor Haberleri
- Umut Meraş, Beşiktaş'a veda etti
- Başakşehir'den orta sahaya Portekizli takviye!
- Red Bull Cliff Diving'in İtalya etabı sona erdi!
- Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'luk dev anlaşma!
- Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu!
- Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu!
- Mehmet Büyükekşi'den Avusturya maçı açıklaması!
- Fenerbahçeli yıldıza Ada'dan 3 talip!
- İtalyan oyuncu Fenerbahçe'ye dönüş nedenini açıkladı!
- Real Madridli yıldızdan Arda Güler'e büyük övgü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Hacda protokol bekleyen general
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Sinan Ateş davasında ilk duruşma sona erdi
- 'Reisi vurduk seslerini duydum...'
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!
- 'Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'
- Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!
- Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü!
- Kredi kartlarında yeni dönem başladı!