Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı: 6 oyuncu kadroya alınmadı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:
?? UEFA Konferans Ligi kadromuz. ?? pic.twitter.com/emV97QQsrH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 5, 2023
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