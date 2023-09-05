Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı: 6 oyuncu kadroya alınmadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 16:57
Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı: 6 oyuncu kadroya alınmadı
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu şu şekilde: 

 


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