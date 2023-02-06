Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:23

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 07:23

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında arabam.com Konyaspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Şubat Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Mert Hakan, Arao, Crespo, Lincoln (Rossi), Valencia, King

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Muric, Endri, Michalak, Diouf

44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.