Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, arabam.com Konyaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında arabam.com Konyaspor'u konuk edecek.
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
6 Şubat Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Mert Hakan, Arao, Crespo, Lincoln (Rossi), Valencia, King
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Muric, Endri, Michalak, Diouf
44. RANDEVU
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.
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