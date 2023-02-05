Melih Saatçı yazdı: 'Trabzonspor şampiyonluk iddiasına havlu attı'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 21:19

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 21:19

Trabzonspor, Süper Lig’in 23.hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Trabzonspor’u Galatasaray karşısında geçmiş maçlarına nazaran daha derli toplu idi. Bu derli topluluk galibiyete yetti mi yetmedi ! Alınacak bir galibiyet altı puan değerinde idi.

Trabzonspor sezon başında ki hedefleri itibari ile beklenenin çok gerisinde kaldı. Galatasaray karşısında alınacak galibiyet Trabzonspor’u zirvede tutacak iken mağlubiyette zirveden uzaklaştıracaktı.

Trabzonspor henüz 30 saniye dolmadan Gomez’le golü bularak maça adeta1-0 önde başladı. Skor üstünlüğünü ,oyun üstünlüğüne döndüremeyince Galatasaray’ın beraberliği yakalaması zor olmadı. Trabzonsporlu oyuncular, rakip takımı özellikle 3.bölgede karşılamada dirençli olmayınca Galatasaray hücum oyuncuları pozisyona girmek de zorlanmadı. Galatasaray’ın 2 golü de net penaltı idi.

Trabzonspor sadece bir maç kaybetmedi, şampiyonluk iddiasına da havlu attı."