Voleybolda derbinin kazananı Fenerbahçe Opet! VakıfBank 0-3 Fenerbahçe Opet

Voleybolda Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı evinde 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 15:43
Voleybolda derbinin kazananı Fenerbahçe Opet! VakıfBank 0-3 Fenerbahçe Opet
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 13. galibiyetini aldı. VakıfBank ise 2. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Opet, setin başında VakıfBank'ın hücumda üst üste yaptığı hataları iyi değerlendirdi ve 4-0 öne geçti. Ogbogu ile sayı üreten VakıfBank'a Vargas ve Vuchkova ile yanıt veren sarı-lacivertli takım, molaya 11-5 önde girdi. Egonu'nun oyuna ağırlığını koymasıyla toparlanan konuk takım, skoru 14-14'e getirdi. Kalan bölümde Vargas'ın skorer oyunuyla rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne oldu. Molaya 11-7 üstün giren Fenerbahçe Opet, bloklarda VakıfBank'a üstünlük sağladı. Fedorovtseva'nın sayılarıyla etkili olan sarı-lacivertliler, seti 25-18 önde tamamlayarak skoru 2-0 yaptı.

Çekişmeli geçen üçüncü sete tempolu başlayan VakıfBank, Egonu ve Bajema'nın sayılarıyla skoru 16-10'a getirdi. Mücadeleyi bırakmayan ve toparlanan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva ve Vargas'ın ürettiği sayılarla 24-22 öne geçti. Karşılıklı sayıların üretildiği ve büyük bir heyecana sahne olan kalan bölümde daha az hata yapan ve Vargas ile etkili olan Fenerbahçe, seti 33-31, müsabakayı da 3-0 kazandı.


Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi fenerbahçe opet vakıfbank

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