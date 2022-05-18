Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusu yapıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve "Rambo Okan" hakkında Trabzonsporlu hukukçular tarafından suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fenerbahçe kulübü ve taraftarlar nezdinde zirveye ulaşan gerginlik yargıya taşınıyor.
61 Saat'in haberine göre, Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, son günlerde taraftarlar arasında yaşanan olayların ardından, sert açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve üç denemede boğaz köprüsündeki şampiyonluk bayrağını indiren 'Rambo Okan' lakaplı taraftar Okan Güler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aynı amaca hizmet eden üslup ve söylemleri ile Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ülke çapında nefret havası oluşturmaya çalışan, hedef gösteren ve neticesinde üzücü olayların yaşanmasına sebebiyet veren şüpheliler; Okan Güler (Rambo Okan) ve Y. Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu aşamadan sonra söz yargının olup tekraren tüm spor camiasını sağduyuya ve sükunete davet ediyoruz."
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