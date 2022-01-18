Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan kongre hazırlıkları

18 Ocak 2022 Salı, 12:34

Fenerbahçe, Süper Lig lideri Trabzonspor’un 17 puan gerisinde bulunarak taraftarına sıkıntılı günler yaşatırken yönetim ve futbolcuların sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Ntvspor’un haberine göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, taraftarın tepkisini azaltmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.



İddiaya göre, Başkan Ali Koç, gelecek sezon futbol takımının başına Joachim Löw’ü getirerek zaman kazanmak istiyor.



Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe’de, Başkan Ali Koç’un iyi bir teknik ekip ve iyi bir kadro ile taraftarına güven aşılamak istediği öne sürüldü.



Haberde, Ali Koç’un iki yıl daha görev süresi bulunduğu ifade edilirken başkanın, bu iki yılda şampiyonluk yaşayarak olağan kongre için elini güçlendirmek istediği iddia edildi.



Fenerbahçe’de Ali Koç’tan memnun olmayan bir grup kesimin ise olağanüstü kongre hazırlıkları neticesinde üyelerden imza toplamaya başladığı öne sürüldü.

