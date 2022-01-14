Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı

14 Ocak 2022 Cuma, 20:26

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Blu TV'de Cansu Canan Özgen'in sunduğu 40 adlı programda Fenerbahçe hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANIMIZ ALİ KOÇ, EMRE BELÖZOĞLU İLE YOLLARINI AYIRMAK İSTEMEDİ"

"Emre Belözoğlu çok yakın dostum. 20 yıl olmuştur. Biz Emre ile her gün beraberiz diyebilirim. Ailecek görüşüyoruz. O benim kardeşim. Aynı zamanda milli gururumuz. Saymakla bitmez. Şu anda teknik direktörlük hayatında başarılı. Başkanımız Ali Koç Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmak istemedi. Bünyenin içinde olmasını istedi. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kalmak istemedi ve tek başıma yoluma devam edeceğim dedi. Tercihi bu yönde oldu. Haksızlık değil. O zaman Emre Belözoğlu çok taze bir teknik direktördü. Başkanımız o dönem çok büyük bir ismi getirmek istedi. Taraftarlarımızın Emre Belözoğlu'na yeterli desteğini vermediğini düşünüyorum.

"ALİ KOÇ İSTİFA ETMEMELİ"

Bence Ali Koç istifa etmemeli. Tabii ki başarılı mı Fenerbahçe, değil. Ancak kendisi istediği sürece ve devam edip de bu kötü durumu düzelteceğini düşündüğü sürece ona tekrar şans verilmeli. Gözden kaçan bir nokta var. Futbolun ekonomisi maalesef ülkemizde son 10 yılda geriye gitti. En önemli etkenlerden biri naklen yayın gelirleri azaldı. Kulüplerin borçlarından dolayı hareket kabiliyetleri azaldı. Bütün hayatını Fenerbahçe'ye adamış durumda."

"AZİZ YILDIRIM KULÜBÜN UĞRADIĞI ZARARI GÜNDEME GETİRDİ"

Aziz Yıldırım kulübün uğradığı zararı gündeme getirdi. Fenerbahçe çok ciddi derecede operasyonla zarar gördü. O dönemde çok iyi hatırladığım dosyanın ne olduğu belli olmadan, Avrupa'ya gönderilmedi. Şampiyonlar Ligi'ne katılması engelledi. Bu operasyonda 4-5 önemli futbolcu takımı terk etti. Birçok anlamda zarar görüldü ve 4-5 yıla yayıldı. Aziz Yıldırım'ın hesap vakti dediği bu mağduriyetle ilgili söylediği cümledir. Bunun tazmin edilmesi gerekiyor. Mağduriyete kim yol açtıysa olayı en azından telafi etmekle ilgili hareket yapılmalıdır.

"FENERBAHÇE'YE BAŞKAN OLMA DÜŞÜNCENİZ VAR MI?"

Fenerbahçe'ye başkan olmak isterim demem hoş cümle değil. Şu an zaten başkanımız var. Çok Fenerbahçeliyim. Küçüklüğümden itibaren ağır derecede Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplere karşı da sevgimi hiçbir zaman yok etmedim. Ben futbolu seviyorum. Başkanlık düşüncem yok. Dediğim şu anda bir başkanımız var. Yönetimimiz var. Ciddi emekler var. Amatör bir Fenerbahçeli olarak çok mutluyum. Normal taraftarımız gibi Fenerbahçe'yi destekleyen biriyim. Taraftarımız kendi maaşından keserek maçlara gidiyor. Fedakarlık yapıyor. Ben de kendi gelirimden fedakarlık yapıyorum ve kulübüme destek oluyorum. Bu amatör duruşum yok hoşuma gidiyor.