Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan ligden çekilme yanıtı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:03

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:22

Fenerbahçe Kulübü'nde şubat ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç toplantıda açıklamalarda bulundu.

Dündar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün kız kardeşimizi kaybettik. Destek mesajları atan herkese teşekkür ederim. Yaramıza tuz bastık ve bugün buraya geldik."

"Öbür yandan Perşembe akşamı Fenerbahçe'nin bir operasyona tutularak 3 puanının katledilmesi, her Fenerbahçeli gibi benim yüreğimde de isyan duyguları oluşturdu."

CUMHURİYET VE ATATÜRK VURGUSU

"Bunun nedeni bana göre çok açık; 3 Temmuz'da, Fenerbahçe hangi nedenle kumpasa hedef olduysa, bu yıl da çeşitli girişimlerle puanlarımız gasp edilmeye başlandı. Çünkü Fenerbahçeli yürekten inanır ki; Fenerbahçe dendiğinde akla, cumhuriyet ve Atatürk gelir."

"Ya bir ve bütün olacağız ya da hedef tahtasının ortasında durup saldırılara uğrayacağız. Fenerbahçe, 3 Temmuz'da nasıl bir arada durduysa, bugün de aynı kararlılığı göstermelidir."

"Bugün Başkanımız Ali Koç, tarihi bir konuşma yapacak. Uygulanan haksızlıkları hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde görsellerle anlatacak."

"Fenerbahçe'ye karşı her türlü girişime rağmen hiçbir güç cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını engelleyemeyecek."

"Tribünlerde tek ses olalım. Tribünlere sadece seyirci olarak giden taraftarlarımız varsa onlara sarı-lacivertli renkleri temsil ettiklerini buradan hatırlatırım."

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları ise şu şekilde:

"Sayın Dursun Özbek'e teşekkür ediyorum. Oğlumla ilgili sağ olsun aradı, ilgilendi. Gazetede yazdığı gibi, merak edilecek bir şey yok, sadece bileği kırıldı. Cuma akşamı da maçtaydı"

"Bizim bir tane yüzümüz var. Biz içi-dışı aynı olan bir kulübüz. Şampiyonluk adayları arasında en çok kırmızı gören takımız. Ne yönetim ne hoca kimse sesini çıkarmadı. Dolayısıyla öyle 'bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz' gibi bir durum yok. Bunu özellikle medyadaki bir takım lehine çalışan arkadaşlara söylüyorum."

"MHK İYİ Kİ GİTMİŞ"

"Sivasspor-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 2 puan. Şampiyonluk yolunda 5 puana etki edildi."

"Önümüzde iki yol var. Biz bu iki yolu dün yönetimde oyladık. Karar 11'e 3 çıktı. Hangi yönde çıktığını birazdan anlatacağım."

"Tüm takımımızın neredeyse dayak yediği bir maçtan bahsediyoruz. Hakemin ve VAR'ın bu kadar kritik hatalar yaptığı başka bir maç var mı bilmiyorum. Ne hikmetse bu hataların istisnasız hepsi, Fenerbahçe aleyhine yapılmıştır. O yüzden bu bir hakem hatasıyla yorumlanamaz."

"Bu atamaları giden MHK yaptı. İyi ki de gitmişler."

"MERT HAKAN'IN GOLÜ NİZAMİ"

"Mert Hakan'ın golü, bize göre yüzde 100 gol. Diyelim ki ele çarpmış, bunu kimse göremiyor ama VAR görüyor. Aynı VAR, hakemin gözü önündeki birçok pozisyonu göremiyor ne hikmetse."

"N'Diaye diye bir oyuncu var. Hakem bu oyuncuya olağanüstü bir tahammül gösterdiği için oyunu bitirmesi söz konusu bile olamayacak olan bu isim maçı kartsız tamamladı."

"Düşünsenize bu maçın malum rakibimize karşı yaşandığını, neler olurdu? Rakibimizin maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekiyordu."

"Onyekuru'nun topu kaybettikten sonra hakeme bağırıp sarı kart görmesi eski bir alışkanlık herhalde..."

"'YA FENERBAHÇE GOL ATARSA' DİYE KORKUYOR"

"Belhanda zıplıyor, topa müdahalesi bile yok. Direkt olarak Samet'i düşürüyor. Daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Burada yaşananlar bir hakem hatası değildir!"

"Bir de yeni bir şey çıktı. Bariz gol atıyoruz. Ümraniye maçında da aynısı oldu. Çizilen çizgiler arasında 3 metre fark var, yan hakem ofsayt bayrağı kaldırıyor."

"Miha Zajc'ın son dakika pozisyonu, yarı penaltı gibi bir pozisyon ama veremiyor. Veremiyor değil, vermiyor. 'Ya Fenerbahçe gol atarsa' diye korkuyor."

"17 numaralı N'Diaye'ye hakem bir sarı kart verseydi aklına başına alırdı. Küfür ediyor, bağırıyor, çağırıyor... Hakem yapılan müdahalelerin hepsinde tereddüt etmeden 'kalk' diyor oyuncularımıza."

"Ligimizin en centilmen hocalarından biri olan, hakemler hakkında hiç olumsuz konuşmayan hatta destekleyen bir hocamız var. Sıkıntı yaşadığımız bir maçta hakemi övdüğü için 'Sen ne yapıyorsun?' dediğimiz bile olmuştu hocaya. Oyun akıttığı için övdüğünü söylemişti."

"ALİ PALABIYIK CV'SİNE YAZAR ARTIK"

"Hocamıza sorduk, 'Ne dedin hocam hakeme?' diye, 'Faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun? dedim' diyor. Çat kırmızı kart. Herhalde CV'sine yazar hakem arkadaş, 'Ben Jesus'u oyundan attım' diye."

"Biz yalandan adalet istemiyoruz. Herkese uygulanacak bir adalet sistemi bize fazlasıyla yeter. Sivasspor maçı sonrası zaten çürümüş ve kokuşmuş hakemlik müessesesinin futboldaki yolsuzluk belgesi budur. İki maçta olan 5 puanlık etki, büyük bir etkidir."

"Levent Tüzemen diye bir medya mensubu var. Herkesin kendine has bir stili vardır ancak bu kişinin mesleğini icra etme şekli, kayıtsız şartsız objektif olmadan, tamamen bir takımın çıkarlarına yönelik olduğunu görebilirsiniz."

"Bu arkadaş, Sivas'taki iptal edilen gole maç yazısında değinmiyor. Bugün bize 'Siz Ali Palabıyık'ı desteklediniz' diyor. O iş öyle değil sayın Tüzemen, ben anlatayım kafanız ne kadar alır bilmiyorum ama gerçeği bilin. Ben son konuşmamda Ali Palabıyık ve Yasin Kol'a 2 aya yakın süredir maç verilmediğini söyledim."

"Ali Palabıyık bu sezon özelinde hata yapmıştır. Galatasaray-Alanya maçında yaygara koparıldı ancak hakem o maçta iki takıma da hatalar yapmıştı. Dolayısıyla Ali Palabıyık'ın işimize geldiği zaman savunmuyoruz. İlkesel bir durum var burada."

"EN FAHİŞ HATALAR BU DÖNEMDE"

"Bir şampiyonluk rakibimiz uyandı. Şimdiye kadar hiç konuşmayan bu kulüp benim de sesimi kullanmış bir videosunda. Arkadaşlar bunu çok çirkin buldu ama ben komik buluyorum."

"Bir önceki federasyon, Türk futbol tarihine en çok zararı veren federasyondur. '8 Mart operasyonuna engel oldunuz, şimdi konuşuyorsunuz' diyorlar. Biz, güç kimin elindeyse onun istekleri doğrultusunda atamalar yapılacağı için bu işin karşısında durduk."

"Türk hakemliğinin bu sene iflas ettiğini gördük. Dün TFF Başkanı'na da bunu ilettim. Şampiyonluk yarışında olmayan kulüplerin maçlarında da. En fahiş hatalar bu federasyonun döneminde yapılıyor."

"LİGİ BİTİRTMEYİZ" YANITI

"Murat Ilgaz, Fenerbahçe Kongre Üyesi dediler. Hemen baktırdık, öyle bir şey çıkmadı. 40-45 senedir futbolu takip ediyorum, ben hiç MHK ile sıkıntısı olup MHK Başkanı'nı değil de MHK Başkanvekili'ni hedef alan bir kulüp görmemiştim."

"Ben hayatımda algı ve manipülasyonu hep bir ağızdan bu kadar iyi yapıp, başta TFF ve futbol paydaşlarını baskı altına almış, bu mertebeye gelmiş başka camia dünya üzerinde yoktur. Biz böyle bir organizasyonumuz yok. Olmak ister miyiz, hayır. Bizim fıtratımızda bu yok."

"O camianın şimdi pompaladıkları şey, 'Bitirmeyiz' lafını 'Ya ben onu yanlışlıkla söyledim' lafı defalarca pişiriliyor. Bizim bir tane yüzümüz var, özelde de umumide de aynı."

VAR İÇİN YABANCI HAKEM İSTEĞİ

"Kulüpler Birliği başkanı sıfatıyla sürekli toplantıda... Onu da açıkladılar, yanımda başka bir başkan olmadan gitmedim bile yanlarına. Ben başıma geleceğini bildiğim için, 'Hiçbir zaman tek başıma TFF'ye gitmeyeceğim' demiştim Kulüpler Birliği toplantısında."

"Bizim VAR'ı en kısa zamanda, derhal Türk hakemlerinden kurtarmamız gerek. Dün bunu söylemeye gittik, ağlamaya gitmedik. Çözümle gittik. Gelecek sezon yarı-otomatik ofsayt sistemi de gelecek."

"Atilla Karaoğlan'ın yediği ceza, VAR protokolünün nasıl olması gerektiği konusunda derslik bir pozisyon. Onu Sivas maçındaki pozisyon ile bir görmek ve aynı cezayı vermek olacak iş değil."

"Bize göre yardımcı hakemler, yapay zeka tarafından atanmıyor. Ayrıca şunu biliyoruz ki; bütün VAR atamaları manuel yapılıyor hala."

"HALİL UMUT MELER'E BİR ŞEY OLMASIN"

"Ali Palabıyık'ın geçen haftanın en kritik maçına atanması bilinerek yapılan bir hatadır. Giden MHK, giderken birilerine bir hediye verdiler. 'Bizden sonrası tufandır' kafasıyla hareket ettiler."

"Koray Gençerler kimdir? Bundan 2 yıl önce bir Fenerbahçe-Konyaspor maçı oynanadı. Pelkas harika bir gol atmıştı. Ali Koç: "Koray Gençlerler, kimdir? 2 sene evvel lider gidiyorduk, Konyaspor maçında Pelkas harika bir gol atmıştı. Skora sevinirken, eli icat eden ve golü iptal eden VAR'daki hakem."

"Bu sene yine Konya maçı, Valencia aptalca bir hareket yapıyor, bana göre sarı kartlık bir hareket. Hakemin arkası dönük, VAR'dan uyarıyor ve Valencia kırmızı kart görüyor."

"Atilla Karaoğlan, bir çöküntüye girmiş, 6 hafta sonra lige dönecek. Atandığı maç bizim maçımız. Şaka gibi! Bir adam da (Erkan Özdamar) tartışmasız en tartışmalı hataya imza atıyor. O da 6 hafta ceza alıyor."

"Türkiye'de derbiye atayacakları hakem yok. Hepimiz dua ediyoruz Halil Umut Meler'e bir şey olmasın diye. Diğer hakemleri denediler, onlar çuvallayınca son 4 derbi maçını Meler yönetti."

"Serkan Çimen, Adana-Trabzon maçında Adana'nın golünü vermediği için ceza yiyor, 5 hafta sonra dönüyor, yine Fenebahçe'nin maçına atanıyor. Yapay zeka..."

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE TEK MÜCADELE EDEN TAKIM BİZİZ"

"Adana Demirspor maçında yaşananlar organize kötülüktür. Dünyada 6 sezon içinde son haftada 3 şampiyonluk kaçıran kaç takım vardır? Bence yoktur. Dünyada kaç takım ülkesini hedef almış bir terör örgütü tarafından saldırıya uğramıştır? Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yapılmıştır? Hala faili meçhul, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbıdır bu! Belki hayatta bile değil bu insanlar artık. Son cümlemi not edin."

"12 Mayıs'ta stadımız ve taraftarlarımız gaza boğuldu. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra polislere 'Ne oldu, gaz sıkmadınız?' dedim. Pişkin pişkin, 'Biz organik gaz sıkıyoruz' dediler. Bu kadar travmayı hangi camia kaldırabilir?"

"Bu terör örgütüyle tek mücadele eden takım biziz. Hiçbir hükumet, devlet bunlara ses çıkarmıyorsa demek ki onlar da bu işin içindedir."

LİGDEN ÇEKİLME AÇIKLAMASI

"Bundan sonra Fenerbahçe Başkanı olarak bir soru soracağım siz üyelerimize; Artık figüran mı olacağız yoksa futbolun temizlenmesi adına bu günlerden feragat mi edeceğiz. Buna karar vereceğiz. Ben kendi başkanlığımı ortaya koymaya hazırım."

"Ligden çekilme falan saçma sapan laflar. Öyle bir şey yok! Selahattin Baki'nin dediği gibi 'Biz bu ligi şampiyon bitireceğiz' mi diyeceğiz ya da 'Yeter artık sınırı aştınız, biz maça çıkmıyoruz' mu diyeceğiz."

"Maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir ama inanın geleceğimiz için çok önemli bir adımdır."

"Biz 'Kupa sizin, lig bizim' kafasını görmüş bir camiayız. Sonuna kadar savaşacak mıyız?"

"Biz bunu oyladık dün. Bunu illa Konya maçında da yapmak zorunda değiliz. Böyle devam ederse, başka maçta da devam ederiz. 11'e 3 devam kararı çıktı. Ben 3'ten biriydim. Artık yeter!"

"Siz bu camiayı ciddiye almıyorsunuz, yeri geliyor katlediyorsunuz, yeri geliyor ısıra ısıra yiyorsunuz."

"Nereye kadar bu şekilde devam edebiliriz sorgulanmalı. Fenerbahçe'nin olmadığı Türkiye Ligi, Türkiye Ligi değildir. Rakip takım ne diyor, 'Biz her yerdeyiz' diyor. Biz her yerde değiliz, doğrunun yanındayız. 20 senedir TFF'nin içine yuvalanmadık, kendimize çalışan bir medya ordusu yaratmadık, yaratmayız da."