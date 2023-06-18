Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu'nda olay... Kavga çıktı!

Yayınlanma: 18.06.2023 - 09:33

Güncelleme: 18.06.2023 - 09:39

Fenerbahçe Kulübü’nün olağan mali genel kurulu olaylı geçti.

Ülker Spor Salonu’ndaki genel kurula katılım yüksekti. 79 üye konuşmak için söz aldı. 30 kişi kürsüde başkan Ali Koç ve yönetimine eleştirilerde bulundu. Koç, 30. üyeden sonra kürsüye gelip beklenen konuşmasını yaptı. Olağanüstü seçim kararı almayan Koç’a bir süre kinayeli şekilde “Taraftar istifa” diye bağırıldı. Başkan Koç konuşmasında, “Siz üzülüyorsanız biz üzülmüyor muyuz? Bu durumdan zevk mi alıyoruz?” deyince bir üye “Evet, bilerek yapıyorsunuz” yanıtını verdi. Koç’un “Aferin sana, bravo” sözüyle salonda tansiyon yükseldi, iki grubun arasında kavga çıktı. Araya girenler olayın büyümesini önledi, genel kurula 15 dakika ara verildi. Ali Koç, “Gökten para yağsa, Samandıra’dan altın çıksa, futbolda başarı yoksa ne önemi var?” dedi. Koç, “Futboldaki başarısızlığın sorumlusu Ali Koç ve yönetim kuruludur. Sizlerden özür diliyorum” diye konuştu.

Ali Koç

"SANKİ AYIP ETTİK"

Koç, “Sanki ayıp ettik Türkiye Kupası’nı kazanmakla. Vizyonumuz tabii ki Türkiye Kupası değil ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek diye?” yorumunu yaparken, “Otobüsümüzün kurşunlanması dünya spor tarihinin direkten döndüğü gündür. Faili meçhul olarak bu konunun kalması bizim değil Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayıbıdır” dedi.

"HOCA TÜRK OLACAK"

Ali Koç, teknik direktör konusunda “Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak” dedi. Koç ile yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.

Aziz Yıldırım

AZİZ YILDIRIM'A SALVOLAR

Koç, eski başkan Aziz Yıldırım’a sert eleştiriler yapıp “Düşün yakamızdan” dedi. Koç, Yıldırım dönemindeki mali bir olayı şöyle anlattı:

“Dönemin parasıyla 2 tane 2 milyonluk çek görmüştük, çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamlarıyla kur 3.5-4. Dibine indik hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Güya bu iki çek bazı futbolcularımızın ödemelerini içeren çeklermiş ve bir yönetici bu çekleri nakte çevirmiş. Futbolculara da ileri tarihli şahsi çeklerini vermiş. Futbolculara sorunca ‘FFP kuralları ve kulüp menfaatleri için’ dediler. Bir firma 8.6 milyon vermiş kulübe. 106 gün sonra 9.6 milyon geri almış. Teknoloji firması mı tefeci mi anlamadım?”