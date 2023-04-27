Fenerbahçe - TFF görüşmesinin ayrıntıları netleşti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin çarşamba günü yaptığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:52
Fenerbahçe - TFF görüşmesinin ayrıntıları netleşti
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Fenerbahçe Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret için yaklaşık 2 hafta önce görüşme talebinde bulundu. Ancak hem TFF cephesi hem de Fenerbahçe tarafının bir türlü uygun olmaması sebebiyle görüşme çarşamba günü gerçekleşti.

HATALARDA ART NİYET İDDİASI

Haber Global'in haberine göre; Görüşmede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç yer aldı. Federasyon cephesinde ise görüşmeye TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetici Müslüm Özmen katıldı.

Kalabalık bir ortamda gerçekleşen toplantıda Ali Koç, özellikle Fenerbahçe'nin 5 maçına işaret ederek, ciddi hakem hatalarının gerçekleştiğini ve bu hatalarda art niyet olduğunu dile getirdi. 


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