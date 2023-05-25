Fenerbahçe kulüp gol rekorunu kırdı!
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, sezon tamamlandığında tüm kulvarlardaki en golcü sezonuna ulaşmış olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u yarı finalde 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe kulüp rekoru kırdı.
Bu sezon oynadığı 52 resmi maçta 119 gol atan sarı-lacivertliler ligin son haftasında hükmen 3-0 kazanacağı Gaziantep FK maçı ile birlikte sezonu en az 122 gol ile tamamlamayı başardı ve kulüp tarihinin en golcü sezonuna ulaştı.
88-89 SEZONU GEÇİLDİ
Fenerbahçe, tarihi boyunca sadece 1988-89 sezonunda 47 resmi maçta 121 gole ulaşmıştı ve o sezondan bu yana bu sayı geçilememişti. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon hükmen kazanacağı Gaziantep FK maçı dışında 3 resmi maçı daha bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Erdoğan'dan seçim öncesi tehlikeli sözler
- 'Size söz İçişleri Bakanı olarak...'
- Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan skandal!
- Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!
- Binali Yıldırım'dan bir garip 'bakanlık' açıklaması!
- Tina Turner yaşamını yitirdi
- Abdulkadir Selvi 'gereğini yapma' telaşına düştü
- Çinli teknoloji devi Türkiye’den kaçtı, Mısır’a gidiyor
- HDP ve Yeşil Sol Parti’den 'protokol' açıklaması