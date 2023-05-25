Michy Batshuayi: '2 kupayı da biz hak ettik'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 08:02

Güncelleme: 25.05.2023 - 08:02

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Türkiye Kupası yarı finalinde 3-0 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyleyen Batshuayi, "Maça güçlü bir başlangıç yapamadık ama bana göre sonrasında iyi bir dönüş yaptık. Taraftarımızın desteğiyle adımızı finale yazdırdık. Bol gollü bir galibiyet oldu. Daha önce söylediğim gibi Fenerbahçe'nin güçlü yönlerini sahada göstermemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE"

Yaptığı asiste dikkat çeken Batshuayi, "Takıma her zaman yardımcı olmak isteyen bir oyuncuyum. Sahada da görmüşsünüzdür asist yaptıktan sonra çok mutlu oldum. Önemli olan Michy Batshuayi değil, Fenerbahçe. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.

"İKİ KUPAYI DA BİZ HAK ETTİK"

Son olarak lig yarışına değinen Belçikalı golcü, "Çok fazla hatalar yaptık ve kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yine de biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aslına bakarsanız Fenerbahçe iki kupayı da hak ediyordu. Futbol bu, bazen iyi bazen kötü oynarsınız. Biz de insanız ama yapmış olduğumuz hatalar var. O hataları yapmasak farklı olabilirdi. Hiçbir şey bitmiş değil, gelecek maçlarda neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.