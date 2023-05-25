Ferdi Kadıoğlu: 'Ligde her şey mümkün'
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, 'Ligde her şey mümkün' dedi.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Kupası yarı finalinde 3-0 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Attığı golü değerlendiren Ferdi, "Güzel bir pozisyondu. Aslında ilk pozisyonda atmalıydım. Ardından vole şutum girdi. Finaldeyiz. Ligde de önemli bir maçımız var. Bundan sonra o maça odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Takıma yaptığı skor katkısının artmasına değinen Ferdi, "Son haftalarda gol ve asist anlamında iyi gidiyorum. Sivasspor'a karşı 3 maçta 3 golüm var. Benim için güzel bir durum. Sezon başında da rolüm önemliydi ama gol anlamında öne çıkmıyordum. Bu anlamda mutluyum. Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyorum çünkü savaştığımız hedeflerimiz var." dedi.
Son olarak lig yarışına değinen Ferdi Kadıoğlu, "Şu anda her şey mümkün. Kupada işler bizim elimizde, kazanabiliriz. Ligde Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. Öyle olursa her şey mümkün olabilir." sözlerini sarf etti.
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