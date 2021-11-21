Fenerbahçe kutlamayı boş deplasman tribünü önünde yaptı
Galatasaray'ı Crespo'nun uzatma dakikalarındaki golüyle 2-1 yenen Fenerbahçe'de futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Fenerbahçe NEF Stadı'nda 2-1'i sahada kutladı.
Galatasaray'ı Crespo'nun uzatma dakikalarındaki golüyle 2-1 yenen Fenerbahçe'de futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Çıkan gerginlik nedeniyle bir süre sahada kalan oyuncular, TFF kararı ile konuk takım seyircisi alınmayan deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.
Genç kaleci Berke'nin de saha içinde ağladığı görüldü
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