Fenerbahçe kutlamayı boş deplasman tribünü önünde yaptı

21 Kasım 2021 Pazar, 21:13

Fenerbahçe NEF Stadı'nda 2-1'i sahada kutladı.

Galatasaray'ı Crespo'nun uzatma dakikalarındaki golüyle 2-1 yenen Fenerbahçe'de futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Çıkan gerginlik nedeniyle bir süre sahada kalan oyuncular, TFF kararı ile konuk takım seyircisi alınmayan deplasman tribününe giderek kutlama yaptı.

Genç kaleci Berke'nin de saha içinde ağladığı görüldü