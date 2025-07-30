Fenerbahçe - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, özel maçta İtalya temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.
FENERBAHÇE - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
Hazırlık mücadelesi S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
5 MAÇTA 3 GALİBİYET
Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.