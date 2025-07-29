Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda yapılan kuvvet ve core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışması sonrası reaksiyon ve dayanıklılık koşuları gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktaladı.

TALISCA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan sakatlığını atlatan Anderson Talisca, takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki son hazırlık maçında 30 Temmuz Çarşamba akşamı Lazio’yu konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.