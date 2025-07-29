Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

29.07.2025 16:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda yapılan kuvvet ve core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışması sonrası reaksiyon ve dayanıklılık koşuları gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktaladı.

TALISCA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan sakatlığını atlatan Anderson Talisca, takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki son hazırlık maçında 30 Temmuz Çarşamba akşamı Lazio’yu konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #sakatlık #anderson talisca

İlgili Haberler

Fenerbahçe için flaş iddia: Jose Mourinho'dan Anderson Talisca kararı!
Fenerbahçe için flaş iddia: Jose Mourinho'dan Anderson Talisca kararı! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın satışına onay verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Chobani sponsorluk anlaşması resmiyete dökülüyor!
Fenerbahçe'de Chobani sponsorluk anlaşması resmiyete dökülüyor! Süper Lig ekibi Fenerbahçe, ABD merkezli Chobani fırması ile stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımı'nın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın resmi imzalarının atılacağını açıkladı.
Juventus'tan Fenerbahçe'ye Douglas Luiz yanıtı!
Juventus'tan Fenerbahçe'ye Douglas Luiz yanıtı! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz'e ilgisi olduğu öne sürüldü. Ancak İtalyan ekibin, 27 yaşındaki oyuncu için oldukça yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.