Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile eşleşmiş oldu.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:19
Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek
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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 0-0'ın rövanşında 2-1 mağlup olarak elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Miroslava Valenty Stadı'nda oynayacak.

Fenerbahçe rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için play-off oynayacak.


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