Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa'dan sakatlık açıklaması!

19.01.2026 15:41:00
Cumhuriyet Spor
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, takımdaki sakat oyuncular ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Aston Villa, galibiyet hedefiyle çıktığı maçta Everton'a 1-0 kaybetti.

Evinde oynadığı maçın 18. dakikasında John McGinn'in sakatlığı da Aston Villa için bir başka kötü haber oldu.

ASTIN VILLA'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, diz sakatlığı olan Boubacar Kamara ve hamstring problemi nedeniyle Amadou Onana'nın durumlarıyla ilgili de açıklama yaptı.

McGinn'in sakatlığının transfer piyasasındaki odaklarını değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Emery, "Onana ve Ross Barkley bir veya iki hafta içinde geri dönecek. İhtiyacımız olan performansı elde etmek için yeterli oyuncumuz var. Elbette transferde aramızdan ayrılan bazı oyuncuların yerini doldurmalıyız. Bazı oyuncuların sakatlanması iyi bir şey değil ama bu futbol ve bunu kabul etmeliyiz. Bu, başka bir oyuncunun oynaması için bir fırsat" cevabını verdi.

Villa, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak ve ardından zorlu Newcastle United deplasmanına gidecek.

