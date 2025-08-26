Fenerbahçe maçı öncesi... Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu iddialarına yanıt!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması öncesi Benfica'da teknik direktör Bruno Lage ve Enzo Barrenechea açıklamalarda bulundu

Benfica'nın önemli isimlerinden Barrenechea, kendisine yöneltilen sahada nasıl bir Fenerbahçe bekledikleri ve elenmeleri durumunda nasıl bir etki bırakacağına dair sorulan soruya, "Kadıköy'de iyi bir oyun sergiledik. Bu performansımız devam edecek. Hedefimiz maçı kazanmak. Aklımızın ucundan bile geçmiyor elenmek. Şampiyonlar Ligi'ne girmek en önemli hedefimiz" dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMI"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, kendisine maçın önemi ve taraftar desteği hakkında sorulan soruya, "Kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok yüksek nitelikleri olan bir kadro. Teknik direktörleri, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış Mourinho. Stadyum içinde ve dışında bir olarak Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceğiz. Hedefimiz maçı kazanma. Taraftardan büyük destek istemekteyiz. Maçın her dakikasını anlayarak, kavrayarak desteklerini sergilemeleri gerekiyor" diyerek cevap verdi.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin Benfica üstündeki ekonomik etkisine de değinen Lage, "Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalırsa finansal açıdan darbe alacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyor. Daima hedefimiz maçları kazanmak. Her maçı da ayrı değerlendirmek gerekiyor" sözlerini söyledi.

KEREM İDDİALARI HAKKINDA CEVAP

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourino'nun maçın hakemi Slavko Vincic'i övmesi hakkında kendisine yöneltilen soruya Bruno Lage, "Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü de bizim için sıkıntı değil. Övgüleri hak eden bir hakem Vincic" cevabını verdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Tondela maçında morali bozuk sahadan çıktığı iddialarını cevaplayan Lage, "Kerem bir yana, tüm futbolcularımla aram iyi. Gazeteciler, futbolcuları bir insan olarak tanımamakta. Ben ikisine de hakimim. Türk gazeteciler de antrenmana gelince onlara el salladı. Kerem'in maç biterken moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere bakmadınız. Yüzü gülüyordu. Takımına destek verdi" dedi.

"GALİP AYRILMAMIZ GEREKİYOR"

Fenerbahçe karşısındaki oyun planına da değinen Portekizli çalıştırıcı, "Top bizde değilse defans yaparız. Blok olarak kompakt bir şekilde savunmamızı yapmamız gerekiyor. Gol için de elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz. Maça başlangıçta futbolcular ve taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor" sözlerini kullandı.

Lage, takımının oyun planının rakiplerine göre şekillendiğini belirtti ve "Biz rakibimize göre oyunumuzu dizayn etmekteyiz. Sene boyunca hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kollektif olarak iyi anlar yaşadık. Aynı zamanda özellikle kötü zamanlardan da ders almalıyız" diyerek kendini ifade etti.

"SEMEDO İLE M ÜTH İŞ ZAMAN GE Ç İRDİM"

Bruno Lage, Wolves döneminde kadrosunda bulunan Nelson Semedo'ya da değindi ve hakkında, "Nelson Semedo ile uzun zamandır görüşmüyorum açıkçası. Semedo ile Wolves takımında müthiş bir dönem geçirdik. Yarın mümkün olursa kendisine ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım" ifadesini kullandı.