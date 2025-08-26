Eski Fenerbahçeli Mevlüt Erdinç amatör kulüp ile futbola döndü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.08.2025 09:56:00
DHA
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mevlüt Erdinç, Fransa Bölgesel Amatör Lig kulübü Club Sportif Anatolia ile sözleşme imzaladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli oyuncu Mevlüt Erdinç, kariyerini Fransa Amatör Ligi'nde sürdürecek. 38 yaşındaki golcü oyuncu, Departemental 3'te mücadele eden Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

2022 yazında Fransa National 3 ekibi (Ulusal Amatör Lig) Racing Besançon'a transferi duyurulan Erdinç, kulübün uluslararası transfer sertifikası sorunu nedeniyle forma giyememişti. Üç yıldır sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, Fransa Departemental 3'te (Bölgesel Amatör Lig) mücadele eden ve Türkleri temsil eden Lyon kenti takımı Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

"Burada olmaktan gururluyum çünkü birçok topluluğu bir araya getiriyor" sözleriyle duygularını paylaşan Erdinç, 7 Eylül Pazar günü USF Tarare karşısında oynanacak ilk hafta maçında sahada olması bekleniyor.

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Sochaux ve Fenerbahçe gibi kulüplerin yanı sıra A Milli Futbol Takım'da da iz bırakan Erdinç, bu sezon Club Sportif Anatolia için ter dökecek. Eski milli futbolcu, böylelikle profesyonel ruhla amatör gençlere ve amatör bir kulübe yardım ederek büyük bir sosyal sorumluluk örneği verecek.

