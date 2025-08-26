Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertliler, UEFA'ya bildirilmeyen oyuncular hariç tam kadro bir şekilde Portekiz deplasmanına gidiyor.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.