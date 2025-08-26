Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.08.2025 11:59:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçta çarşamba günü deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, Benfica maçının kamp kadrosunu açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler, UEFA'ya bildirilmeyen oyuncular hariç tam kadro bir şekilde Portekiz deplasmanına gidiyor.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #uefa şampiyonlar ligi #Kamp Kadrosu

